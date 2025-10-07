Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Arvo Pärt à l’honneur pendant quatre jours à Flagey

A l’occasion de son 90ème anniversaire, le compositeur estonien Arvo Pärt est au cœur d’un festival de quatre jours à Flagey. Le directeur général de Flagey, Gilles Ledure, est l’invité de Bonjour Bruxelles.

Lire aussi :

Partager l'article

07 octobre 2025 - 08h41
Modifié le 07 octobre 2025 - 09h56
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales