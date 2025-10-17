Arts & Publics lance une nouvelle édition de son programme CAFÉ pour les jeunes migrants

Durant une à deux semaines, ces jeunes participent gratuitement à des activités culturelles, artistiques et ludiques: balades dans Bruxelles, visites d’expositions sur l’écologie urbaine, ateliers créatifs, jeux coopératifs, initiation aux médias ou au théâtre.

Les activités se déroulent principalement à la Maison de quartier Malibran à Ixelles, mais aussi dans des centres d’accueil et maisons de jeunes partenaires.

Chaque semaine suit un canevas souple et participatif, adapté aux envies du groupe. L’objectif est de renforcer la confiance, la curiosité et le sentiment d’appartenance. “Certains découvrent un musée pour la première fois, d’autres prennent la parole en public”, souligne le directeur d’Arts & Publics Jacques Remacle.

“Notre moteur, c’est l’accessibilité à la culture”, explique-t-il. “Nous avons répondu à un appel d’offres européen pour offrir un espace d’apprentissage citoyen à travers l’art et le jeu. Ce qui colle pile poil à ce que nous faisons.”

Organisé treize fois entre février et novembre 2025, CAFÉ se veut être un tremplin vers l’autonomie et la citoyenneté active, une manière concrète de rendre la culture accessible à tous.

“C’est la dernière période de cet appel d’offre, mais nous espérons vraiment poursuivre en 2026 et 2027”, a conclu Jacques Remacle, dans l’attente d’une prolongation du Fonds social européen. Le programme bénéficie du soutien du Fonds asile, migration et intégration (AMIF) et de Fedasil, l’agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile.

