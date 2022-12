Angèle, The Blessed Madonna, Goldband… : le CORE Festival dévoile ses premiers noms pour 2023

Le CORE Festival a révélé ce mardi les premiers noms qui partageront l’affiche du CORE Festival, dont la deuxième édition se tiendra les 27 et 28 mai 2023 au parc d’Osseghem. Ce festival, organisé par les entreprises derrière Tomorrowland et Rock Werchter, proposera un mélange éclectique de pop, électro, soul et indie rock.

Angèle sera la tête d’affiche de cette seconde édition : la chanteuse bruxelloise, qui cartonne depuis près d’un an avec son album “Nonante-cinq”. Cette date belge rassurera donc les fans qui n’ont pu obtenir des places pour ses concerts prévus en cette fin d’année au Sportpaleis d’Anvers et à Forest National.

Parmi les autres noms annoncés, notons le groupe britannique Alt-J qui présentera son dernier album “The Dream”, la DJ électro-house The Blessed Madonna, le groupe NxWorries, soit le projet néo-soul d’Anderson Paak et Knxwledge, ou encore le groupe néerlandais de pop-house Goldband.

La prévente des tickets est prévue dès le 16 décembre à 11h00, annoncent encore les organisateurs.

