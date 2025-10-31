Passer la navigation
35 ans de hip-hop activiste: CNN199 s’expose

Du tag aux galeries, le mythique collectif de hip-hop bruxellois CNN expose ses 35 ans d’activisme à l’Espace Vanderborght jusqu’au 16 novembre.

L’exposition CNN199/TROIS CENT SOIXANTE nous plonge dans l’univers du graffiti, de ses premiers tags à ses formes les plus modernes, depuis la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui, explorant les différents styles et les différents supports du papier jusqu’à l’écran (spray, peintures murales, toiles, installations, et projections numériques).

Une immersion artistique qui retrace l’âme urbaine de Bruxelles et qui préfigure la publication d’un ouvrage sur CNN199, “ses membres, ses œuvres et le contexte historique qui contribue à son existence”.

Reportage de Thomas Dufrane, Thibaut Rommens et et Corinne De Beul

