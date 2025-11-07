Passer la navigation
120 documentaires dans 40 lieux bruxellois: en novembre c’est le Mois du Doc

Le documentaire est à l’honneur en novembre dans 40 lieux bruxellois avec Le Mois du Doc. Le réalisateur Quentin Noirfalisse est le parrain de cette 8ème édition, il est l’invité de Bonjour Bruxelles ce vendredi.

BX1
