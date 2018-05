Urbanisme : et si l’avenir de Bruxelles était un réseau de zones piétonnes ?

Des chercheurs de plusieurs universités ont planché sur l’avenir urbain de Bruxelles. Leur proposition? Créer de nouvelles zones où la circulation piétonne domine et les relier au piétonnier des boulevards du centre, car celui-ci ne se suffit pas à lui seul.

Quatre zones ont ainsi été identifiées, avec quatre trajets différents : le nouveau piétonnier et la jonction Nord-Midi, Madou – Comte de Flandre, Porte de Namur – Porte de Flandre et Sablon- porte de Ninove.

Réaliste? A ce stade, il s’agit de propositions, et “si on arrive à construire une vision partagée par le maximum d’acteurs, on considère qu’on a réussi“.

Avec :

– Aniss MEZOUED, Coordinateur observatoire du centre de Bruxelles

– Nicola DA SCHIO, Chercheur à la VUB

