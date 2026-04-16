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Un accident entre un tram et une ambulance à Koekelberg

Un accident entre un tram et une ambulance privée a eu lieu jeudi après-midi à Koekelberg, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Trois blessés légers ont été dénombrés et un poteau d’éclairage a été endommagé.

L’accident s’est produit à proximité de l’avenue de l’Hôpital français. L’ambulance était garée de travers, en partie sur les voies de tram, a précisé la Stib. L’incident a entraîné une interruption de la ligne de tram 9 pendant environ 50 minutes entre les arrêts Schweitzer et Collège du Sacré-Cœur. La Stib a ajouté que la conductrice du tram impliqué était en état de choc après l’accident.

 

Belga

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