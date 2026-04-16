Départ du PDG de la maison d’édition Grasset : “C’est un choc”, confie l’autrice bruxelloise Geneviève Damas

Le séisme dans le monde de l’édition français dépasse les frontières de l’Hexagone. Plusieurs auteurs belges sont liés à la maison d’édition Grasset dont le départ du PDG Olivier Nora vient d’être annoncé. Un départ qui passe mal, beaucoup y voyant un nouvel élargissement de la mainmise du milliardaire Vincent Bolloré sur le paysage médiatique français. C’est le cas de Geneviève Damas, autrice bruxelloise actuellement sous contrat avec la maison d’édition, qui s’est confiée à BX1.

“Nous sommes des auteurs Grasset, nous avons publié chez Grasset, ou nous avons un livre qui va sortir chez Grasset, mais nous ne signerons pas notre prochain livre chez Grasset.”

C’est avec ces mots que 115 auteurs ont annoncé ce mercredi à minuit, dans une lettre commune, leur départ de la maison d’édition française (ils sont désormais plus de 130 à l’heure d’écrire ces lignes). Leur objectif : dénoncer le licenciement du PDG Olivier Nora, à la tête de cette maison depuis 26 ans, ainsi que la mainmise grandissante du milliardaire Vincent Bolloré, qui en est devenu le propriétaire lors du rachat en 2023 de la maison mère Hachette.

Canal+, CNews, C8, Europe 1, Paris Match, Le Journal du Dimanche, Hachette… Vincent Bolloré, qui a fait fortune notamment dans la logistique en Afrique, s’est imposé depuis une vingtaine d’années comme une figure incontournable des médias en France où il est connu pour ses positions ultraconservatrices.

Les raisons du retrait surprise d’Olivier Nora, qui dirigeait Grasset depuis 2000, n’ont pas été officiellement précisées, mais pour le collectif d’auteurs, cela ne fait pas de doute : il s’agit d’un licenciement marquant une “une atteinte inacceptable à l’indépendance éditoriale et la liberté de création“. “Aujourd’hui, nous avons un point commun : nous refusons d’être les otages d’une guerre idéologique visant à imposer l’autoritarisme partout dans la culture et les médias“, affirment les signataires. “Nous ne voulons pas que nos idées, notre travail, soient (la) propriété” de M. Bolloré.

La crainte d’un effet Fayard

L’autrice bruxelloise Geneviève Damas est actuellement sous contrat avec la maison d’édition Grasset et ne s’est donc pour le moment pas jointe à ce départ collectif, mais elle partage et soutient le message. “Le départ d’Olivier Nora est un choc. C’est un super manager qui soutient les auteurs, qui aime la littérature et défend la diversité“, déclare-t-elle.

La romancière craint désormais un changement de ligne éditoriale au sein de chez Grasset, à l’instar de la maison d’édition Fayard – elle aussi tombée dans l’escarcelle du milliardaire – qui a vu en 2024 la nomination à sa tête de l’éditrice d’Eric Zemmour, proche de la galaxie Bolloré. “Olivier Nora cultivait vraiment la diversité et n’instrumentalisait pas la littérature au service d’un certain type de pensée.”

Un timing loin d’être anodin

À un an de l’élection présidentielle française, le timing semble difficilement relever du hasard. “C’est évident que c’est pour quelque chose comme cela“, analyse Geneviève Damas. “Il est clair que les publications politiques à un an des élections vont donner une tribune et une renommée à certaines personnes, et je pense qu’Olivier Nora n’avait pas envie de cela au sein de la maison Grasset.”

Avec ce départ, l’autrice bruxelloise craint pour le futur de la maison. “C’est un peu comme si vous quittez une maison en emportant les meubles, les portes, les plinthes, les prises électriques… On va avoir quatre murs, mais il n’y aura plus rien à l’intérieur.”

Geneviève Damas dit encore devoir prendre le temps de réfléchir à l’avenir. “La question est comment on défend la littérature, comment on défend la diversité et ces questions ne se règlent pas en deux coups de cuillère à pot.”

Victor de Thier – Photo : Belga