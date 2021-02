Depuis dimanche, une centaine de personnes sans-papiers occupent l’église du Béguinage à Bruxelles dans le cadre d’une action de sensibilisation à leur régularisation. Les responsables de l’église ont appelé mercredi les autres lieux de culte de la capitale à accueillir les militants et à les soutenir.

“Nous n’étions pas au courant de cette action et nous avons été pris de court“, explique le prêtre Daniel Alliët. “Mais nous ne sommes pas complètement étonnés non plus. Nous avons conscience de la situation dans laquelle les personnes sans-papiers doivent vivre en cette période de pandémie, et qu’elle s’est énormément détériorée“, poursuit M. Alliët.

Les collectifs ne se sentent pas entendus

Les collectifs qui luttent pour la défense des personnes sans-papiers se disent fatigués de ne pas être entendus et souhaitent mener leur action jusqu’à ce que les personnes concernées obtiennent une régularisation. Ils expliquent que, depuis des années, les personnes sans-papiers se battent pour l’accès aux soins de santé et le droit au travail.

Ces dernières souhaitent également être utiles durant la pandémie, selon les organisations. Le père Daniel Alliët lance donc un appel à l’aide aux autres lieux de culte de Bruxelles, alors qu’une centaine de personnes se trouvent au sein de l’église du Béguinage.

“Si au moins 10 places étaient ouvertes pour accueillir un maximum de 10 à 15 personnes, alors l’action pourrait se dérouler dans des conditions sures et leurs voix pourraient être entendues de façon plus importante“, explique M. Alliët. Les collectifs ont d’ores et déjà contacté des organisations telles que ‘Médecins du Monde’ afin d’effectuer un dépistage covid auprès des personnes présentes. Ils déplorent toutefois un manque de tests disponibles.

Belga