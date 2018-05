Suivez la grande soirée des Octaves de la Musique en direct dès 20h30

La cérémonie des Octaves de la Musique se déroule ce lundi soir. Au programme, Blanche, BRNS, Milo Savic, Glü et un tas d’autres artistes pour des duos inédits.

La grande soirée des Octaves, c’est l’occasion de récompenser les meilleurs artistes musicaux qui ont reçu leur diplôme “Octave”. Sur la scène de la Madeleine se produiront plusieurs artistes pour proposer des duos inédits.

Suivez la soirée en direct sur BX1 dès 20h30.

Les lauréats des Octaves :

Octave Artiste(s) de l’année : Angèle et Blanche

Octave Album de l’année : “Selfocracy” de Loïc Nottet

Octave Concert de l’année : Henri PFR

Octave Chanson française : Claude Semal pour “Les marcheurs”

Octave Pop/Rock : BRNS

Octave Musique du monde : B. Sissoko, M. Sylla & W. Vandenabeele avec le projet “Tamala”

Octave Musique électronique : Glü avec “#3”,

Octave Musiques urbaines : Damso et son album “Ipséité”

Octave Jazz : Igor Gehenot pour “Delta”

Octave Musique Classique : Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Octave Musique Contemporaines : Pierre Bartholomée et son album “Rhizomes”,

Octave Zinneke : Krisy

Octave Pointculture : Giuseppe Millaci et Vogue Trio

Octave Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles : La Compagnie La Bête à plumes (Kevin Troussart et Isabelle Du Bois)

avec le spectacle circorythm’oh

Octave Ministre de la culture : MNM Trio

Octave Fun radio : Milo Savic