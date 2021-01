Suicide d’une employée de la Mission locale d’Etterbeek en 2018 : le procès a débuté

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice ce lundi vers 13h00 afin d’exiger que justice soit faite pour cette employée décédée.

Une audience devant le tribunal correctionnel de Bruxelles devait débuter à 14h00 concernant cette affaire, liée à du harcèlement au travail.

Une employée de la Mission locale d’Etterbeek, dont le rôle est d’accompagner les chercheurs d’emploi, a mis fin à ses jours en 2018. Celle-ci aurait subi des années de harcèlement, de discrimination et de pressions au travail.

Des procédures bien trop longues

“Les délégués CNE ont pourtant respecté toutes les procédures pour dénoncer cette situation inacceptable : interpellations du Conseil d’administration, plainte à Unia, plaintes au Service de prévention et de protection (SEPP), etc. Pourtant, la situation a pourri jusqu’au drame. On voit donc bien les limites du système de prévention des risques psycho-sociaux mis en place par la loi. Il est beau sur le papier mais fonctionne très mal dans la réalité”, a dénoncé la Centrale nationale des Employés (CNE).

“Si la personne arrive quand même à déposer plainte, les procédures sont extrêmement longues. Elles prennent des mois. Or, on ne peut pas attendre lorsqu’on va au travail avec la boule au ventre et la nausée“, a affirmé le syndicat.

avec Belga