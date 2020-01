Salon de l’Auto : environ 80 arrestations administratives lors de l’action d’Extinction Rebellion

Les membres d’Extinction Rebellion ont organisé une nouvelle opération de désobéissance civile ce samedi au Salon de l’Auto à Bruxelles. Un salon qu’ils qualifient de “Salon du Mensonge”. Par leurs actions, ils veulent dénoncer les mensonges de l’industrie automobile. Des dizaines de participants ont été arrêtés par la police.

Du faux sang sur des voitures exposées, des discours non sollicités ou encore des actions de sensibilisation sur les parkings. Organisés en petits groupes, des centaines de membres du groupe Extinction Rebellion ont mené une multitude d’actes perturbateurs.

« Nous ne faisons pas confiance à l’industrie automobile pour trouver des solutions en matière de mobilité ou d’écologie », déclare Lyllou Christine de Extinction Rebellion. « Si l’industrie automobile veut vraiment faire partie de la solution à la crise climatique et écologique comme elle le prétend, alors elle devrait faire tout son possible pour aider à un changement fondamental et démocratique dans la façon dont nous percevons et pratiquons la mobilité. Les nouvelles voitures individuelles, grandes et puissantes, qu’elles soient à essence, à électricité ou à toute autre source d’énergie, ne doivent plus être présentées (faites) comme le symbole de la liberté et de l’accomplissement humain : elles sont en réalité l’un des boulets et des chaînes qui nous retiennent.»

Leur action s’inscrit dans le cadre de la campagne #BoycottAutosalon qui regroupe d’autres organisations telles que le GRACQ, Bruxsel’Air, Inter-Environnement Wallonie, BRAL, 1030/0 ou encore Fietsersbond.

La police a mené environ 80 arrestations administratives, nous affirme Ilse Van de Keere, la porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

YdK – Photo : Twitter Extinction Rebellion Belgium