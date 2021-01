Projet Lebeau au Sablon : les réunions de la commission de concertation s’enchaînent

La Commission de concertation s’est réunie, ce mardi, autour du dossier du projet Lebeau, au Sablon. Une autre réunion aura lieu dans une semaine, annoncent les riverains.

Une réunion, par visioconférence, de la Commission de concertation de la Ville de Bruxelles s’est tenue, ce mardi, autour du projet Lebeau, au Sablon. Pour rappel, ce projet vise à reconstruire, dans l’ancien bâtiment Belgacom et l’îlot autour, des logements et des commerces.

Ce mardi, “environ 50 personnes ont participé à la réunion : la présente Ans Persoons (one.brussels), échevine de l’urbanisme, le demandeur et ses conseils, les représentants des administrations de l’urbanisme et de l’environnement de la ville et de la Région, et environ 35 représentants d’associations, riverains et personnes privées“, nous rapporte Alain De Coster, expert immobilier travaillant pour le Comité Sauve Lebeau Sablon.

► Reportage : Projet Lebeau, les riverains ne sont pas sereins

Au cours de la réunion, “Immobel et ses conseils ont présenté leur projet pendant plus de 30 minutes. Puis Chris Bosma du comité de quartier Lebeau Sablon a pris la parole“, rapporte Alain De Coster.

“Notre association est bien entendu tout à fait favorable à l’idée de faire des logements sur l’ancien site de Belgacom, ainsi qu’un cordon de commerces le long de la rue Lebeau. Ceci dit, les membres de notre association ont d’importantes critiques à formuler sur le projet proposé par Immobel” : ainsi, ces riverains estiment le projet hors d’échelle, “d’une densité écrasante, plus du double de celle du quartier“, ainsi que “le parking qui ne répond ni à un besoin ni à un manque“. D’autres critiques évoquées portent sur le fait qu'”une rénovation exemplaire devrait être privilégiée à une opération de démolition-reconstruction“, et “l’impact négatif du projet sur le quartier” (nuisances, pertes de fréquentation pour les commerces, atteinte au charme du quartier). Enfin, ils dénoncent “la stratégie de communication d’Immobel qui tente de cacher la masse de son projet et à en ministre l’impact“.

► Les riverains s’opposent à la démolition du bâtiment Belgacom

Une autre réunion dans une semaine

“La commission de concertation se réunira à, nouveau dans une semaine pour émettre son avis sur la demande d’Immobel“, indiquent également les riverains.

ArBr – Photos : Immobel