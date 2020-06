Les organisateurs d’événements manifesteront silencieusement ce jeudi au Heysel

Rudoyé par la crise du coronavirus, le secteur de l’événementiel n’a toujours pas de perspective pour une reprise prochaine de ses activités.

Pour symboliser l’oubli dans lequel ces entreprises sont tombées, des milliers de valises “oubliées” seront disposées jeudi à 11h00 devant le Palais 5 du Heysel, a-t-il été confirmé à Belga mercredi, d’après une information de Het Laatste Nieuws.

Alors que les magasins et les restaurants ont pu rouvrir leurs portes, les organisateurs d’événements attendent encore le feu vert du gouvernement, en cette troisième phase du déconfinement, pour reprendre les foires, congrès, festivals et activités d’entreprises.

Selon l’Alliance des fédérations belges de l’événementiel, 3.200 entreprises et 80.000 emplois sont menacés. “Notre dernière rencontre avec les autorités s’est tenue lundi avec le ministre fédéral des Finances Alexander De Croo et la ministre flamande de l’Emploi Hilde Crevits. Nous attendons à présent un retour de leur part et, surtout, une date et des perspectives de reprise“, souligne Bruno Schaubroeck, porte-parole de l’Alliance.

Pour attirer l’attention des décideurs et du grand public sur la situation, une action visuelle est prévue jeudi à Brussels Expo, sur le plateau du Heysel, où foires et autres événements n’ont plus lieu depuis maintenant plusieurs mois.

Afin de respecter la distanciation sociale, ce sont plusieurs milliers de “bagages oubliés” qui prendront la place des manifestants pour représenter les organisateurs, les fournisseurs, les traiteurs et les artistes qui font tourner chaque événement.

Belga