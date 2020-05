La Ville de Bruxelles prend des mesures contre les rodéos urbains

Le phénomène des rodéos urbains prend de l’ampleur depuis quelques jours à Bruxelles. Les autorités veulent lutter contre ces conducteurs qui prennent des risques inconsidérés sur la route.

La Ville de Bruxelles réagit et adopte de nouvelles mesures qui permettent notamment la saisie des véhicules impliquées dans ces conduites dangereuses.

La police de Bruxelles-Ixelles a interpellé cinq conducteurs et a saisi cinq véhicules – trois judiciairement et deux administrativement – vendredi soir sur le plateau du Heysel à Bruxelles dans le cadre d’une action visant les rodéo drivers, a indiqué dimanche la porte-parole de la zone de police Ilse Van de keere.

La sécurité routière est la priorité de notre ville!

Ceux qui considèrent que la ville est un circuit de vitesse sont prévenus, ils risquent une lourde amende et la saisie de leur véhicule. Les actions de @zpz_polbru vont se multiplier! pic.twitter.com/wgvqwaZddD — Philippe Close (@PhilippeClose) May 31, 2020

Les policiers sont parvenus à identifier un des quatre véhicules impliqués dans une course commise en semaine sur le plateau du Heysel et dont la vidéo a circulé sur internet. Il y a eu de plus quatre flagrants délits de conduite dangereuse.

Parmi ces derniers, le conducteur d’une Golf qui roulait à grande vitesse au croisement entre l’avenue de l’Atomium et le square de l’Atomium a dû freiner brusquement au niveau d’un passage pour piétons. Une des personnes engagées a été à ce point surprise qu’elle a trébuché en tentant de rejoindre le trottoir. Elle est tombée mais n’a pas été blessée. Le conducteur a été arrêté par la police alors qu’il commettait à nouveau la même infraction dans des conditions similaires.

► Voir ou revoir notre reportage: Les riverains près de l’Atomium mettent la pression contre les rodéos urbains