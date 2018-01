Joke Schauvliege refuse le permis d’environnement pour l’Eurostadium

La ministre flamande de l’Environnement Joke Schauvliege (CD&V) a refusé mardi d’accorder un permis d’environnement à Ghelamco pour la construction et l’exploitation d’un Stade national sur le Parking C du Heysel à Grimbergen.

La ministre suit l’avis défavorable émis par la commission régionale des permis d’environnement, publié début du mois, et qui conclut que les nuisances et les risques pour l’humain et l’environnement “ne sont pas limités à un niveau acceptable”.

La commune de Grimbergen avait déjà refusé un permis de construire demandé par le promoteur Ghelamco.

Dans un communiqué, la Ville de Bruxelles annonce prendre acte de la décision du Gouvernement flamand. En étroite collaboration avec la Région bruxelloise, la Ville de Bruxelles se donne à présent le temps d’examiner les motivations de cette décision ainsi que ses implications, tant pour elle que pour la Région bruxelloise précise le communiqué.

De son côté, Johan Van den Driessche, chef du groupe NVA au Parlement bruxellois réagit. Pour lui, le projet d’Eurostadium “déjà cliniquement mort, est désormais enterré”. La NVA plaide en faveur d’une rénovation du stade Roi Baudoin et pour le recours à des financements privés.

Interrogé par VTM, le patron de Ghelamco Paul Gheyssens maintient qu’il y aura bien un nouveau stade sur le parking C, même si celui-ci sera plus petit.