Entre les stations Parc et Gare centrale, le métro passe dans un lieu insoupçonné

Si vous avez l’habitude de prendre le métro, vous passez sans le savoir dans un lieu insoupçonné… Entre les stations Parc et Gare centrale, les métros des lignes 1 et 5 roulent dans un tunnel suspendu, un coffrage qui se situe sous le futur siège de la banque BNP Paribas Fortis. C’est un lieu quasiment inaccessible qui n’avait plus été rénové depuis 50 ans.

• Visite des lieux avec Marie-Noëlle Dinant et Béatrice Broutout