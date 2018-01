Bruxelles : le cinéma Palace rouvrira ses portes le 28 février

C’est officiel : le célèbre cinéma Pathé Palace situé sur le boulevard Anspach, à Bruxelles, rouvrira officiellement ses portes le 28 février prochain sous le nom “Cinéma Palace”.

Le cinéma Palace va enfin rouvrir : initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le projet de réouverture a été repris en main par l’ASBL “Le Palace”, présidée par le cinéaste Luc Dardenne. La rénovation du cinéma, qui devait normalement être inauguré en 2017, avait pris du retard en raison de l’explosion d’une canalisation d’eau dans un bâtiment voisin, en décembre dernier.

Situé sur le piétonnier actuel, le cinéma Palace a ouvert pour la première fois en 1913, à l’époque elle pouvait accueillir 500 personnes ce qui lui valait d’être la plus grande salle de la capitale. Le site, propriété depuis 2001 de la Fédération qui a investi plus de 16 millions d’euros pour rénover le bâtiment Art Déco, servira à la diffusion de films d’art et d’essai. Un restaurant y a également été installé.

L’inauguration aura lieu le 28 février 2018, confirme l’ASBL en charge de la salle de cinéma.

Gr.I. – Photo : Belga