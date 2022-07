Parking.brussels va devoir trouver 20 000 places de stationnement hors voirie d’ici à 2026

Le nouveau contrat de gestion de l’agence régionale du stationnement parking.brussels a été conclu avec la Région bruxelloise ce mardi, révèle L’Écho.

Comme évoqué dans le plan de stationnement récemment voté au Parlement bruxellois, sur initiative de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), la Région bruxelloise souhaite réduire le nombre de voitures dans la capitale et réduire les espaces de stationnement en voirie. L’objectif est de redistribuer l’espace public pour laisser plus de places aux usagers faibles et aux espaces verts.

Outre une prochaine hausse des tarifs de stationnement et des prix des cartes à destination des riverains, la Région a souhaité poursuivre l’objectif cité plus haut dans le contrat de gestion conclu avec l’agence régionale parking.brussels. Cette agence devra ainsi mettre à disposition 20 000 places de stationnement hors voirie d’ici à 2026. Cela passera par l’occupation d’espaces vacants ou inutilisés, le partage de garages entre voisins, la signature de partenariats publics-privés pour l’utilisation de parking comme cela s’est fait sur l’avenue Princesse Elisabeth à Schaerbeek, par exemple. Parking.brussels sera chargé d’analyser avec chaque commune les besoins en stationnement des différents quartiers bruxellois et servir ensuite de facilitateur entre des propriétaires et les autorités publiques.

Dans ce contrat de gestion, parking.brussels devra également porter le taux de remplissage des parkings de dissuasion (P+R) à 50% d’ici à 2026. Et ce alors que le parking du Ceria connaît un succès moindre et qu’un nouveau parking de dissuasion est annoncé du côté d’Uccle Stalle. Sans oublier la création d’un hub mobilité autour du PAD Herrmann-Debroux, à Auderghem.

Une attention particulière sera également observée pour les personnes à mobilité réduite avec une action destinée à résoudre les difficultés autour des contrôles des cartes PMR d’ici à la fin 2022.

L’agence régionale devra également mettre en place 10 000 emplacements de stationnement sécurisé pour les vélos d’ici à 2026, ainsi que 10 000 arceaux pour vélo dans les cinq mètres qui précèdent une traversée piétonne.

Enfin, parking.brussels promet une meilleure qualité de service aux utilisateurs et aux communes avec un délai de réponse aux contestations de trois jours au maximum et un temps d’attente maximum de 3 minutes au call-center.

