Déconfinement : voici les zones résidentielles et pistes cyclables annoncées en Région bruxelloise

Suite aux mesures de déconfinement annoncées par le Conseil national de sécurité (CNS) et les autorités bruxelloises, le gouvernement régional et les collèges communaux annoncent de nombreuses adaptations de la mobilité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. On fait le point sur les principaux changements attendus, pour la plupart, d’ici le 11 mai.

Parlons d’abord des zones résidentielles : ces zones adaptées sont limitées à 20 km/h et prioritaires pour les piétons. Elles permettent ainsi d’élargir l’espace public et d’offrir plus de place à l’ensemble des usagers de la route, afin de respecter au mieux les mesures de distanciation sociale. La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a ainsi proposé aux communes qui le veulent d’aménager des espaces partagés, des “woonerfs” (zones résidentielles), et de les épauler dans la mise en place de ces zones particulières. Ixelles y a ainsi répondu favorablement pour les étangs d’Ixelles et la place Flagey, tout comme la Ville de Bruxelles qui placera dès le 11 mai tout le Pentagone en zone résidentielle. D’autres communes ont également indiqué que plusieurs voiries communales passeront en zone 20 km/h, comme Woluwe-Saint-Pierre, Molenbeek, Saint-Gilles ou Watermael-Boitsfort.

Elke Van den Brandt a également confirmé la mise en place de 40 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires sur différents axes régionaux principaux, comme la rue de la Loi, dont une voie est désormais consacrée aux cyclistes, laissant ainsi plus de place pour les piétons sur les trottoirs. D’autres travaux provisoires doivent encore avoir lieu dans la semaine pour installer ces pistes cyclables qui pourraient, à terme, devenir permanentes, selon les propos de la ministre de la Mobilité sur BX1+.

Enfin, les communes également ont également proposé que certains axes deviennent des rues cyclables, soit des rues où les cyclistes peuvent utiliser toute la largeur de la voirie et ne peuvent être dépassé par des véhicules motorisés.

Les principaux changements auront lieu d’ici le 11 mai, annonce-t-on du côté des communes concernées. Certaines adaptations ont déjà eu lieu, notamment sur la rue de la Loi ou le boulevard Général Jacques.

La carte des rues concernées par ces adaptations (seules les demandes officielles auprès de la Région ont été répertoriées) :

En bleu : les zones résidentielles – En vert : les rues cyclables – En orange : les pistes cyclables provisoires



Gr.I., avec Émilie Eickhoff – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq