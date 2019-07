Drivy annonce 60.000 utilisateurs pour ses trois ans d’existence

La plateforme d’autopartage Drivy annonce une croissance doublée en un an en Belgique.

La société française Drivy, rachetée en avril 2019 par son concurrent américain Getaround, annonce, pour son troisième anniversaire, plus de 60.000 utilisateurs sur sa plateforme d’autopartage. Contre 30.000 l’an dernier, se targue l’entreprise qui propose des voitures partagées à Bruxelles, Anvers, Gand et Liège. Pour rappel, ces voitures partagées sont en fait les véhicules que des particuliers partagent quand ces derniers ne les utilisent pas.

500 voitures partagées sont ainsi disponibles en Région bruxelloise, dont 100 sont équipées de Drivy Open, une technologie permettant de réserver une voiture en libre service grâce à l’ouverture des portes via téléphone. Plus de 60% des réservations à Bruxelles sont effectuées via Drivy Open, annonce encore l’entreprise.

Le marché de l’autopartage continue de s’étendre à Bruxelles. Poppy (ex-Zipcar), Zencar, Drive Now, Caramigo ou encore Cambio proposent également de louer une voiture partagée dans les rues de la capitale.

Gr.I. – Photo : illustration BX1