L’Union Saint-Gilloise signe Serge Tabekou, son quatrième transfert en 24 heures

L’Union Saint-Gilloise a annoncé mardi son quatrième transfert entrant en moins d’une journée. En effet, l’ailier droit camerounais Serge Tabekou a signé un contrat de trois ans avec le club bruxellois de D1B.

Tabekou, 20 ans, était arrivé à La Gantoise en 2015 mais n’est jamais parvenu à s’imposer. Il a ensuite été prêté au CS Sedan et à Oud-Heverlee Louvain. La saison dernière, il joué 26 rencontres avec les ‘Universitaires’, marquant 2 buts et délivrant 5 passes décisives.

C’est la 9e recrue estivale pour l’équipe de Marc Grosjean après les arrivées de Yadi Bangoura (Geel), Kevins Kis (Roulers), Mamadou Diallo (Tubize), Julien Vercauteren (RNK Split), Thibault Peyre (Mouscron), Soufiane El Banouhi (OH Louvain), Ayrton Mboko (Standard) et Kenneth Houdret (OH Louvain). (Belga, photo Belga/Kurt Desplenter)