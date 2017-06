Diables rouges : Youri Tielemans espère avoir quelques minutes de jeu contre l’Estonie

Youri Tielemans se rend compte que, malgré ses deux bonnes prestations avec les Diables Rouges, il sera compliqué de revendiquer à une place de titulaire contre l’Estonie, vendredi lors des qualifications pour le Mondial 2018. En effet, la concurrence dans l’entrejeu est énorme même si le nouveau joueur de l’AS Monaco espère pouvoir jouer quelques minutes.

Avec Maroune Fellaini, Axel Witsel et Radja Nainggolan, Tielemans sait que nombreux sont les joueurs à postuler pour une place dans le milieu de terrain belge. « Je vois Witsel plus comme un joueur qui contrôle le jeu mais si le sélectionneur décide de l’aligner, je l’accepterai. C’est un très bon joueur et moi, je suis encore jeune », a raconté Tielemans mercredi lors d’une conférence de presse à Tubize. Malgré la concurrence, Tielemans demeure ambitieux. « Démarrer la rencontre sera peut-être compliqué mais j’espère tout de même jouer, comme toujours. »

Tielemans est encore en phase d’apprentissage chez les Diables Rouges. « Si j’ai une question à poser, je le fais. Généralement, je me tourne vers les plus âgés comme Vincent Kompany, qui essaye de conseiller. Il m’a dit que j’avais plus de talent qui lui, cela signifie beaucoup pour moi. »

Tielemans, 20 ans, est également revenu sur son transfert à Monaco pour près de 23 millions d’euros. « J’ai désormais l’esprit libre, ça fait du bien. Le timing a été bien réfléchi, je voulais arriver en équipe nationale sans devoir penser à ça. » « Monaco était intéressé depuis longtemps. C’est un club avec beaucoup d’ambitions et ils veulent faire progresser les jeunes joueurs. Je veux être titulaire là-bas et ils sont convaincus que je suis capable de le devenir », a ajouté celui qui est devenu le transfert le plus cher de l’histoire du championnat de Belgique. « C’est bien pour moi mais c’est surtout intéressant pour Anderlecht », a ponctué le Bruxellois. (Belga, photo Belga/Bruno Fahy)