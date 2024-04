Désillusion au stade Marien : l’Union perd contre le Cercle (2-3)

Une semaine après un revers à Genk (1-0), l’Union Saint-Gilloise a subi une nouvelle défaite lors de la 2e journée des Champions Playoffs dimanche. Au stade Marien, l’Union a encaissé deux buts coup sur coup en début de match et s’est finalement inclinée 2-3 face au Cercle de Bruges.

Le Cercle a surpris l’Union dès la cinquième minute. Sur un long ballon, Leonardo Lopes a contrôlé de la poitrine et trompé Charles Vanhoutte d’une feinte. Le ballon est arrivé sur Alan Minda, qui a marqué d’une reprise en puissance (5e). Les Brugeois ont enfoncé le clou une minute plus tard. Après un duel gagné par Warleson face à Gustaf Nilsson, les visiteurs ont très vite contré. Minda a trouvé Félix Lemaréchal seul dans le rectangle et ce dernier a transmis en une touche à Kevin Denkey, qui a tiré dans le but vide (6e). L’Union a poussé pour revenir mais a longtemps buté sur la défense adverse, à l’image d’un bon arrêt de Warleson sur Alessio Castro-Montes (27e). Les Bruxellois ont finalement réduit l’écart grâce à un pénalty de Nilsson (45e+3) obtenu par Loïc Lapoussin, fauché dans le rectangle. En seconde période, Cameron Puertas (48e) puis Nilsson (53e) ont manqué de peu l’égalisation mais l’Union a concédé le but du break (71e). Seul face à Anthony Moris, Minda a donné en retrait à Thibo Somers qui n’a plus eu qu’à pousser le ballon dans le but vide (71e). Dans le temps additionnel, Dennis Eckert a de nouveau réduit l’écart (90e+2). Elton Kabangu a devancé une sortie de Warleson et a trouvé l’Allemand seul dans la surface. Au classement, l’Union reste en tête avec 35 points mais Anderlecht, avec le même total, pourrait lui passer devant en cas de bon résultat sur la pelouse du Club de Bruges (18h30).

Belga