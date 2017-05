Le CEO de Ryanair a une nouvelle fois souligné mardi, en marge d’un déplacement à Bruxelles, qu’une solution devait être rapidement trouvée à la problématique liée aux nuisances des avions à Brussels Airport. Michael O’Leary souhaite que la « folle brigade locale du bruit » se calme. « Nous ne voyons aucun problème à ne pas voler entre minuit et disons 6h30-6h45 », a-t-il ajouté.

Les compagnies volant avant 7h00 risquent actuellement d’écoper d’amendes en raison du bruit provoqué par leurs avions au-dessus de la Région bruxelloise. Le CEO de Ryanair aimerait que cette limite soit avancée d’au moins 15 minutes.

« La plupart des gens sont quand même déjà réveillés et, de cette manière, nous pourrions croître à Zaventem », explique-t-il. Le dirigeant confie en outre qu’il ignore encore combien d’amendes devrait payer son entreprise, étant donné le délai d’un an et demi à deux ans entre le moment où est constatée une infraction aux normes de bruit et leur perception.

Le problème, selon l’Irlandais, est qu’il n’y a plus de créneaux horaires disponibles le matin à Brussels Airport après 7h00. Or il existe un potentiel de croissance pour Ryanair avec 10 à 15 avions supplémentaires à l’aéroport bruxellois, assure-t-il. Cela combiné à la problématique des nuisances justifie toutefois que la compagnie low-cost refuse d’investir davantage à Zaventem pour le moment. « Ce qui est une bonne nouvelle pour Charleroi, qui a des plans de développement excitants », fait remarquer Michael O’Leary.

Brussels Airport doit résoudre ce problème de bruit ou va être perdant en termes de trafic et/ou de capacité, a encore dit en substance le CEO, qui a souligné, graphique à l’appui, que les contours de bruit de ses avions, c’est-à-dire la zone dans laquelle se trouvent les riverains potentiellement très gênés par les nuisances, étaient de plus en plus réduits à Zaventem. « Nous sommes le meilleur voisin que les personnes vivant autour de l’aéroport puissent avoir », a-t-il encore lâché.

(Belga)