Les plannings familiaux dans la rue contre la décision de De Block sur la pilule

Une centaine de manifestants se sont réunis jeudi place Surlet de Chokier à Bruxelles pour défendre le droit des femmes à avoir accès à une contraception d’urgence si elles le désirent. Sous le slogan « la pilule ne passe pas », les quatre fédérations francophones des centres de planning familial ont contesté le refus de la ministre de la Santé, Maggie De Block d’autoriser la délivrance de la pilule du lendemain, par quelqu’un d’autre qu’un médecin ou un pharmacien.

La fédération laïque des centres de planning familial, la fédération des centres de planning et de consultations, la fédération des centres de planning familial des femmes prévoyantes socialistes et la fédération des centres pluralistes de planning familial sont entrées « en résistance » jeudi contre la décision de la ministre De Block. « Nous manifestons aujourd’hui pour continuer un droit, le droit des femmes à pouvoir obtenir la pilule du lendemain dans les centres de planning familial. Ce droit est acquis depuis vingt ans et aujourd’hui, on se rend compte qu’il est illégal. On voudrait dès lors faire changer la législation, tout simplement, pour que le bon sens revienne », a déclaré Gaëtan De Laever, directeur de la fédération laïque des centres de planning familial.

Maggie De Block refuse de changer la loi de 1967 sur la délivrance des médicaments. Cette loi, qualifiée d’obsolète par les organisations de terrain, n’autorise pas le personnel non médical à délivrer ce contraceptif à l’accueil des centres de planning et « limite dès lors l’accès au droit à la contraception des femmes ». Avec des plaquettes de pilule en guise de boucle d’oreille, les manifestants affichaient les slogans: « Accès pour toutes à la pilule », « Notre corps nous appartient », « Femmes en résistance ».

Le secteur a également souligné que la réalité flamande diffère de la francophone, où les plannings sont pour de nombreuses femmes un lieu d’écoute, de conseils, de suivi médical, de prévention et pas uniquement « de simples distributeurs. » Les représentants des quatre fédérations des plannings familiaux ont ensuite remis une lettre au cabinet De Block afin d’obtenir un principe dérogatoire dans les plannings en dehors de la consultation médicale. (avec Belga)