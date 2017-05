Les organismes de formation bruxellois et wallons s’associent pour le projet Learning Cars

Sept organismes de formation bruxellois et wallons, à savoir Bruxelles Formation, l’efp, l’IAWM, l’IFAPME, Forem Formation et Autoform, s’associent pour le projet « Learning Cars », réalisé avec le soutien de la FEBIAC, d’EDUCAM et de Worldskills Belgium.

Les centres de formation professionnelle bruxellois et wallons pourront dorénavant bénéficier de véhicules de pointe et récents dans le cadre des enseignements qu’ils proposent. Une charte en ce sens a en effet été signée en présence des ministres régionaux compétents.

Les « Learning Cars » seront en fait une flotte de véhicules didactiques destinés à la formation. Ces véhicules à la pointe de la technologie seront ainsi partagés entre des partenaires-utilisateurs (qui utiliseront les véhicules à des fins didactiques), et des partenaires-soutiens (qui supporteront le projet de divers manières, notamment dans la formation des formateurs ou la promotion des métiers de l’automobile).

« Accéder à un matériel reflétant les dernières avancées technologiques est un enjeu majeur en formation automobile« , explique Bruxelles Formation par voie de communiqué. « La mise à disposition d’outils didactiques de pointe, particulièrement de véhicules électriques, dans un secteur porteur d’avenir répond aux besoins de ces apprenants comme des entreprises », ajoute Didier Gosuin, ministre bruxellois de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. (avec Belga)