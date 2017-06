Les assises citoyennes sur les migrations s’installent pour trois jours à Bruxelles

Après avoir pris leurs quartiers à Namur, Mons, Chassepierre, Louvain-la-Neuve et Liège, les assises citoyennes sur les migrations entament leur ultime étape « nationale » ce jeudi 15 juin en différents endroits de la capitale. Jusqu’au 18 juin, de multiples rencontres, réparties sur les communes de Saint-Gilles et Bruxelles, ponctueront ces assises bruxelloises, à l’initiative du CNCD-11.11.11 et d’autres organisations de la société civile comme le CIRé ou encore Amnesty International.

Lors de chaque étape, le public a été invité à débattre et échanger autour de « l’Appel pour la justice migratoire » du CIRé et du CNCD-11.11.11. Ces échanges aboutiront à une déclaration finale à Bruxelles, le 17 juin. En outre, les revendications et attentes exprimées par les citoyens seront par la suite portées auprès des principaux partis politiques francophones belges par les associations.

Les assises débutent ce jeudi par une rencontre avec l’écrivaine Fatou Diome, à Bozar. La Maison du Peuple, le Pianofabriek, la Maison du Livre et le Parvis accueillent pour leur part diverses activités sur Saint-Gilles, notamment des rencontres avec des demandeurs d’asile et exilés, des interludes musicaux de « Refugees for refugees », un débat d’experts ou encore un forum citoyen, etc.

Le 18 juin, une marche solidaire organisée par le secteur culturel reliera le centre d’accueil du Petit-Château à la Bourse, à partir de 14h00. S’ensuivront des prises de parole, concerts et spectacles. Les assises s’inscrivent dans la campagne « Pour la justice migratoire ».

« À l’inverse des politiques actuelles migratoires restrictives et répressives, la justice migratoire se base sur les notions fondamentales de solidarité, respect des droits et d’égalité », défend le CNCD. Les objectifs principaux demeurent la fin des pactes migratoires et l’ouverture de voies sûres et légales vers l’Union européenne.

(Belga)