Le Styx rouvre ses portes ce 1er novembre. Ce cinéma ixellois d’arts et d’essais est situé rue de l’Arbre Bénit à Ixelles. Il avait été fermé pendant deux ans pour y mener des travaux de rénovation. Ce mercredi, il rouvre ses portes dans le même esprit d’antan. Sa programmation vise toujours des films d’arts et essais dans une ambiance conviviale et subversive.

Il s’agit du plus petit cinéma d’Europe et du dernier cinéma de quartier de Bruxelles. Après deux ans de fermeture, il rouvre enfin ses portes. Au programme de ce mercredi, les enfants ont pu venir voir « Les voyages de Guliver » à 15h. Un drink sera également organisé dès 19H15 pour marquer ce nouveau départ. Deux films seront projetés en soirée, à savoir Kazarken en présence de la réalisatrice Güldem Durmaz et Grave.