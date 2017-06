Une cinquantaine de personnes manifestent ce jeudi soir à l’angle des rues Van Artevelde et rue Pletinckx pour protester contre le plan de circulation mis en place suite à l’installation du piétonnier sur le boulevard Anspach. Les habitants et commerçants du quartier se plaignent de la circulation plus intense sur les rues autour du piétonnier, et de la pollution que cette circulation entraîne.

Les manifestants ont quelque peu bloqué la circulation et diffusé des messages appelant à mettre en place un nouveau plan de circulation suite à ce piétonnier. (Gr.I., avec Martin Caulier)