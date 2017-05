Sept carrefours bruxellois se sont dotés mardi de feux de signalisation « de même sexe », dans le cadre du Pride festival et de la prochaine conférence du forum IDAHOT contre l’homophobie. L’idée, originaire de Londres, a été mise en place à l’initiative de la secrétaire d’État bruxelloise pour l’Égalité des chances, Bianca Debaets (CD&V) et du ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet.

Les feux pour les piétons sont dépourvus temporairement de référence exclusive au genre masculin dans sept carrefours de la capitale: deux hommes se tiennent la main lorsque le feu est rouge et deux femmes lorsqu’il passe au vert. Bruxelles veut ainsi se placer en tant que capitale belge des LGBT (lesbienne, gay, bisexuel, transgenre).

Les sept carrefours sont ceux de Schuman, Rogier, Louise, Porte de Namur, Arts-Loi et Belliard-Régent. Toujours dans le cadre du Pride festival, des passages pour piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel sont apparus la semaine passée à Schuman et dans le quartier Saint-Jacques. La Stib soutient elle aussi le festival avec un bus arc-en-ciel et des autocollants « Belgian Pride » sur ses trams et bus.

6 passages piétons bruxellois aux couleurs de @TheBelgianPride 🌈 à voir au quartier Saint-Jacques et ici : pic.twitter.com/ZhZThbG08e — BX1_Actu (@BX1_Actu) 9 mai 2017

Vendredi, une conférence interministérielle autour de l’homophobie, la transphobie et la biphobie, réunissant Mme Debaets et ses collègues des gouvernements flamand, wallon et fédéral, se tiendra lors du forum IDAHOT. Samedi, les rues de Bruxelles seront aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la Belgian Pride, qui conclura la fin du Pride festival. (Belga, photo BX1)