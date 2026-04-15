Météo : les éclaircies poussées vers la sortie par quelques gouttes de pluie

Un franc sourire puis quelques larmes. Le ciel sera changeant mercredi, entre soleil et gouttes de pluie. Le mercure poursuivra toutefois sa hausse, affichant jusqu’à 20°C.

La journée débutera sous de belles éclaircies entre les nuages de moyenne et haute altitude. Au fil des heures, la nébulosité gagnera du terrain sur l’ouest du pays, où quelques gouttes seront possibles en fin d’après-midi.

En lot de consolation, il fera assez chaud avec des maxima compris entre 14°C en Hautes Fagnes et jusqu’à 21°C dans le centre du pays, sous un vent modéré. La grisaille perdurera en soirée et cette nuit, ponctuée de quelques averses qui traverseront le pays d’ouest en est. En seconde partie de nuit, des éclaircies se dessineront toutefois dans l’ouest et le centre. Les minima s’échelonneront de 5°C à 10°C, sous un vent faible à modéré.

Belga