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La Ville de Bruxelles lance son guide des seniors

La Ville de Bruxelles lance vendredi son guide des seniors, à l’initiative de Clémentine Buggenhout, échevine des Seniors.

Ce guide complet entend être un outil clair et pratique rassemblant toutes les informations essentielles pour accompagner les aînés au quotidien. “Avec ce Guide des Seniors, nous avons voulu proposer un outil clair, pratique et accessible, qui répond concrètement aux besoins du quotidien. Notre ambition est de permettre à chacun de rester pleinement acteur de sa vie, dans une ville qui reconnaît la place essentielle de ses aînés“, a souligné Clémentine Buggenhout, échevine des Seniors.

Ce guide regroupe notamment des informations sur les droits sociaux, aides financières, sur la mobilité, la santé, le logement et le maintien à domicile. Des contacts téléphoniques et adresses d’institutions y sont aussi repris.

Belga

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