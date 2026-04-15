Un corps repêché par les pompiers dans le canal de Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles ont découvert un corps dans le canal mardi soir vers 20H30, à hauteur du Boulevard du Neuvième de Ligne à Bruxelles, ont-ils communiqué. Une équipe de plongeurs est en train d’extraire la dépouille de l’eau.

Les pompiers avaient déjà lancé dans l’après-midi une opération de recherche pour retrouver un objet suspect dans le canal. La circulation du tram 51 était perturbée à cause des opérations et la navigation était également à l’arrêt, précisent encore les pompiers.