De Lijn : les dépôts d’Evere et d’Uccle vont déménager

Lors d’un conseil d’entreprise, la direction de De Lijn Brabant flamant a fait part de son intention de déménager ses dépôts d’Evere et d’Uccle à partir du 1er septembre. Les activités qui se déroulent actuellement à Evere seraient déplacées vers des dépôts situés à Louvain et Overijse. De son côté, la concession d’Uccle irait à la Roue à Anderlecht. Ce déménagement n’aurait pas de conséquence pour les voyageurs. Le personnel qui travaille actuellement à Uccle et Evere conserverait leur sécurité d’emploi. D’après le directeur de De Lijn Brabant flamant, Johan Van Looy, cette mesure permettra une réduction des frais, notamment par la diminution des frais fixes et du nombre de kilomètres parcourus par les bus vides. L’entretien des bus sera aussi plus efficace.