Le centre d’accueil d’hébergement pour les réfugiés à Haren pourrait ouvrir ses portes le 15 novembre

La date du 1er novembre avait été annoncée au conseil communal de la Ville de Bruxelles pour l’ouverture d’un centre d’accueil de nuit pour les réfugiés à Haren. La Ville souhaitait mettre à disposition un bâtiment à la disposition de Médecins du Monde et de la Plateforme Citoyenne. Finalement, le centre d’accueil ouvrira peut être ses portes le 15 novembre.

L’annonce de l’ouverture du centre au 1er novembre était un malentendu. Le bâtiment a bien été mis à la disposition des associations le 1er novembre. Mais le lancement d’un tel centre sollicite une organisation importante. La Plateforme citoyenne espère pouvoir accueillir les réfugiés du parc Maximilien d’ici la mi-Novembre.

La plateforme espère donner une impulsion à la prise en charge des migrants à l’arrivée du froid. Le but est aussi de lancer un signal aux gouvernements régional et fédéral pour que les migrants du parc Maximilien soient intégrés au plan hiver fédéral.

Avec l’aide et la mobilisation des citoyens, la Plateforme Citoyenne et Médecins du Monde envisagent d’accueillir entre 65 et 80 personnes.