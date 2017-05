Bruxelles : le parc royal, la place des Palais et le quartier de l’ambassade américaine bouclés

Le président américain Donald Trump est en approche : Air Force One a décollé de Rome vers 14h15 et est attendu à l’aéroport militaire de Melsbroeck, non loin de Zaventem, vers 16h20.

En attendant son arrivée sur le territoire bruxellois, la police et les services secrets américains sont déjà en position pour assurer la sécurité autour des quartiers dans lesquels le couple américain doit se déplacer ce mercredi. Le parc royal a ainsi été évacué et fermé vers 14h30. La place des Palais est également fermée à la circulation, tout comme le quartier de l’Ambassade américaine, près du boulevard de Waterloo.

En outre, les tunnels Montgomery, Tervueren et Cinquantenaire vers le centre sont fermés le temps du passage du convoi présidentiel.

Pour rappel, la police conseille d’éviter le quartier du Palais royal et de l’Ambassade américaine ces mercredi et jeudi. La rue Ducale, la rue Belliard et la rue de la Loi seront également fermés à plusieurs endroits. Le stationnement de voitures, vélos et motos est également interdit. (Gr.I., photo archive Belga)