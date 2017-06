Bruxelles : le Festival de l’Environnement lancé sur le thème de la « Nature en ville »

Le Festival de l’Environnement se déclinera ce week-end à Bruxelles lors de deux événements principaux, à savoir le BEL Movie Day ce vendredi 2 juin et la fête de l’Environnement, le dimanche 4 juin. Au programme: films, animations, ateliers pédagogiques, stands thématiques, jeux pour enfants, haltes gourmandes, etc. L’occasion de « découvrir de manière ludique le visage vert de la capitale », selon Bruxelles-Environnement. La thématique du festival, qui est également celle de l’année 2017 en Région bruxelloise, est la « Nature en ville ».

Le Festival de l’Environnement a débuté à 17h15 avec la deuxième édition du BEL Movie day qui prend ses quartiers sur le site de Tour & Taxi. Cette soirée cinéma présentera au public quatre films en compétition: « 25 Verde » (un reportage sur les initiatives et habitats écologiques de par le monde), « Garden Party » (la visite d’un jardin pédagogique à Paris), « Mistigri des toits et la faune urbaine » (un reportage sur la biodiversité en milieu urbain) et « Can you dig this » (l’histoire de quatre jeunes anciens délinquants qui plantent fruits et légumes pour faire évoluer leur quartier). À la fin de la soirée, la ministre de l’Environnement, Céline Fremault, remettra au meilleur film le prix du BEL Movie Day.

La fête de l’Environnement, deuxième jour du festival, se tiendra quant à elle dimanche 4 juin de 11h00 à 19h00 au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Au total, plus de 60 stands associatifs attendent gratuitement les Bruxellois. De nombreuses activités interactives, didactiques et amusantes (ateliers bricolage, grimage, châteaux gonflables, fanfares, théâtre de rue et impro, …) ponctueront également la journée. Les participants pourront notamment être initiés à la protection de la biodiversité, à la construction durable, à l’économie circulaire ou encore aux atouts des potagers urbains et de l’alimentation durable grâce aux informations avisées du personnel de Bruxelles-Environnement et d’autres animateurs professionnels. Bruxelles-Environnement organise depuis l’an 2000 la fête de l’Environnement, transformée en festival l’année dernière avec l’ajout du Bel Movie Day. (Belga)