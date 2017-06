1.191.604 habitants recensés à Bruxelles

La Belgique comptait précisément 11.322.088 habitants au 1er janvier 2017, une population en augmentation de 0,48% sur un an, selon les chiffres officiels communiqués mardi soir par la Direction générale Statistique du SPF Economie. La croissance de la population, due à une balance positive des naissances par rapport aux décès et de l’immigration sur l’émigration, a été légèrement inférieure à celle de 2015 (+0,53%).

En chiffres absolus, la population légalement enregistrée a augmenté de 54.178 personnes au fil de l’année 2016, la plus grande part (42.239 ou environ 3/4, avant ajustement statistique) étant issue de l’immigration. La tendance à la baisse du nombre de naissances, d’année en année, semble doucement ralentir si l’on se base sur les chiffres de l’an dernier (121.161 naissances pour 121.713 en 2015), mais il restera à voir comment ce chiffre évolue à l’avenir, note la DG Statistique.

A noter que l’augmentation de population est fort variable d’une province à l’autre. Ce sont celles d’Anvers et du Brabant flamand qui enregistrent la plus forte croissance, de 0,7%. A l’autre extrémité du spectre, le Hainaut n’évolue que peu, avec 0,2% d’habitants supplémentaires (ou 2.405 personnes) par rapport au 1er janvier 2016.

51,1% de femmes à Bruxelles

Sur l’ensemble de la population du Plat pays, 50,8% sont de sexe féminin, 49,2% étant des hommes. La proportion femmes/hommes étant davantage équilibrée en Région flamande, avec un ratio de 50,6 pour 49,4, qu’en Wallonie (51,2% de femmes) ou à Bruxelles (51,1% de femmes).

Bruxelles-Ville perd plus de 2000 habitants

La Flandre totalise 6.516.011 habitants (+38.207 en 2016), et on dénombre 3.614.473 Wallons (+12.257) et 1.191.604 Bruxellois (+3.714). Ces derniers ont, semble-t-il, préféré aller grossir les rangs de la commune d’Evere (+2,1%), boudant en revanche Bruxelles-Ville qui perd un peu plus de 2.000 habitants (-1,1%).

