200 cyclistes nus à Bruxelles

Deux cents cyclistes nus, selon les organisateurs, se sont élancés samedi du square Frère Orban, à Bruxelles, pour la 12e édition de Cyclonudista. L’objectif du rassemblement est d’attirer l’attention sur la vulnérabilité des cyclistes.

« Il y a eu récemment beaucoup d’accidents impliquant des cyclistes », souligne l’organisateur, Jérôme Jolibois. « Il revient régulièrement que la voiture ou le camion impliqué n’a pas vu la personne circulant à vélo. En roulant nu, les conducteurs ne peuvent nous ignorer. »

Les participants estiment également que les priorités fixées en matière de mobilité ne sont pas les bonnes. « Courir ou rouler à vélo nu est choquant, mais circuler à bord d’une voiture polluante ne l’est pas. Les piétons et cyclistes devraient avoir la priorité sur les voitures, alors que c’est le contraire qui se produit. Il est temps que les politiques se décident à faire les adaptations nécessaires au niveau des infrastructures routières. Il faut plus de pistes cyclables et qu’elles soient plus sûres. » (Belga)

Images : Antoine van der Straeten