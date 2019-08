Ce vendredi était la journée la plus chargée de l’année pour Brussels Airport

Brussels Airport attendait ce vendredi quelque 96.000 passagers, ce qui représente la journée la plus chargée de l’année pour le premier aéroport du pays.

Le chassé-croisé des vacanciers annonçait une forte affluence dans les couloirs de l’aéroport, ce vendredi. Les employés des compagnies aériennes, les douaniers, les agents de sécurité ou encore les bagagistes ont ainsi dû redoubler d’efforts pour accueillir l’ensemble de ces voyageurs.

Et ce n’est pas terminé… Les journées de samedi et dimanche s’annoncent elles aussi particulièrement chargées: quelque 83.000 passagers sont attendus samedi et 89.000 dimanche. Les voyageurs sont donc invités à bien préparer leur départ, en arrivant bien à l’avance ou en vérifiant que leur bagage à main est conforme à la réglementation ou encore en vérifiant la validité de leurs documents d’identité.

Ce pic de voyageurs peut étonner alors que l’Observatoire des prix de Belgique annonce que les prix des billets d’avions ont augmenté de 29,4% en neuf ans. Alors que la demande de billets d’avion a augmenté de 50% durant la même période. (avec Belga)

■ Reportage de Sabine Ringelheim et Frédéric De Henau.