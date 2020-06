Brussels Airlines annonce une reprise de 45% de son programme en septembre et octobre

Brussels Airlines opérera en septembre et octobre 45% de son programme initialement prévu et, ce, avec 27 avions, a annoncé lundi la compagnie aérienne.

“Adapté à la demande du marché et aux restrictions de voyage en vigueur”, le nouveau réseau de Brussels Airlines pour septembre et octobre comprendra une série de destinations de vacances ainsi que des destinations d’affaires. La compagnie aérienne ajoutera des fréquences aux destinations déjà relancées tandis que les aéroports de Bâle, Birmingham, Bologne, Édimbourg, Göteborg, Milan Linate et Varsovie s’ajouteront à son réseau actuel.

En outre, en raison des restrictions de voyage en cours, la relance des opérations long-courriers de Brussels Airlines – initialement prévue pour le 22 juin -, a été reportée au mois d’août, ajoute la filiale belge du groupe Lufthansa. Cette relance reste soumise à l’approbation des gouvernements respectifs.

En réponse au contexte actuel d’incertitude, Brussels Airlines indique que ses clients peuvent continuer à compter “sur une plus grande flexibilité pour leurs nouvelles réservations.” Les passagers qui ne peuvent pas voyager ou préfèrent changer leurs plans de voyage peuvent bénéficier d’une nouvelle réservation sans frais supplémentaires à une date ultérieure avant le 31 décembre 2021 et même changer de destination.

