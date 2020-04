Woluwe-Saint-Lambert propose à ses habitants de fabriquer des masques en tissu

Après avoir recommandé officiellement le port du masque à l’extérieur ou en cas de contact avec d’autres personnes, la commune de Woluwe-Saint-Lambert lance une opération “de solidarité citoyenne” dès ce mardi, pour la création de masques réutilisables pour la population.

Après l’annonce, ce mercredi, d’une recommandation d’un port généralisé du masque sur le territoire de la commune, le Collège des bourgmestre et échevin.e.s de Woluwe-Saint-Lambert a officialisé cette recommandation ce vendredi et incite “vivement les habitants à porter un masque lorsqu’ils doivent se déplacer dans l’espace public ou lorsqu’ils doivent être en contact avec d’autres personnes (livraisons, soins à domicile, …)”. Le collège rappelle toutefois que ce masque n’est “qu’une mesure supplémentaire” et ne doit pas empêcher de suivre les autres mesures sanitaires et de distanciation sociale demandées par le Conseil national de sécurité. Le collège demande également de ne pas utiliser des masques médicaux (chirurgicaux, FFP2 ou FFP3), qui doivent “être réservés par priorité aux professionnels de la santé et aux personnes les plus exposées”.

Pour permettre au plus grand nombre d’obtenir un masque, la commune de Woluwe-Saint-Lambert coordonne l’organisation d’une opération de solidarité citoyenne. L’objectif est de recueillir des dons de tissu, favoriser la création de masques en tissu réutilisable et d’organiser la distribution de ces masques.

La marche à suivre

Ceux qui ont du tissu synthétique ou en coton propre chez eux peuvent ainsi en faire don à Wolu Techni-Cité (80, chaussée de Stockel) du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h00 à partir du 14 avril. Les tissus peuvent également être collectés à domicile par les chauffeurs communaux sur rendez-vous après inscription sur le site de Woluwe-Saint-Lambert ou par téléphone au 02/761.28.00 (du lundi au vendredi de 8h à 16h).

Ceux qui ont la possibilité de fabriquer des masques et souhaitent donner de leur temps à ces confections, peuvent se rendre à Wolu Techni-cité dès le jeudi 16 avril, du lundi au vendredi entre 9h et 12h00 pour récupérer le tissu donné. La prise de rendez-vous se fait après inscription sur le site de Woluwe-Saint-Lambert ou par téléphone au 02/761.28.00 (du lundi au vendredi de 8h à 16h). Les personnes s’engagent à travailler bénévolement et à restituer ensuite à la commune les masques réalisés. Les chauffeurs communaux s’occuperont de récupérer ces masques.

Enfin, ceux qui souhaitent bénéficier de ces masques pourront se les procurer par lots de deux à partir du 20 avril, après inscription sur le site de Woluwe-Saint-Lambert. Les citoyens devront faire un don de minimum d’un euro par set de deux masques, par carte bancaire. Les sommes récoltées seront ensuite reversées aux fondations des hôpitaux universitaires actifs en Région bruxelloise. Les masques pourront être réservés dès le 20 avril sur le site de la commune. Selon la disponibilité des stocks, les personnes inscrites recevront un mail les informant où et quand venir chercher les masques.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Dirk Waem