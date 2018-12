Watermael-Boitsfort : le château Tournay-Solvay va être rénové dès 2019

Le château du parc Tournay-Solvay, à Watermael-Boitsfort, inoccupé depuis 35 ans suite à un incendie, va bientôt être rénové et accueillir un centre scientifique, annonce la secrétaire d’État bruxelloise à la recherche scientifique Fadila Laanan (PS) dans La Capitale, ce vendredi.

Laissé à l’abandon depuis 35 ans suite à un incendie, le château installé au milieu du parc Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort va enfin connaître une seconde vie, annonce La Capitale. Le château va être rénové par la Région de Bruxelles-Capitale afin de devenir prochainement un centre d’excellence en physique. Ce centre s’appellera “centre BEL”, en l’honneur de Robert Brout, François Englert (qui ont reçu le prix Nobel de physique en 2014) et Georges Lemaître, célèbres physiciens belges, annonce Fadila Laanan (PS), secrétaire d’État bruxelloise à la recherche scientifique.

Ce lieu sera l’occasion d’organiser un séminaire national en physique des particuliers, de mener des rencontres entre étudiants et chercheurs, et de mettre en place des activités de sensibilisation sur la physique. “Ces activités devraient bénéficier d’un soutien régional afin de pouvoir mobiliser les plus brillants chercheurs étrangers et belges en vue de les faire travailler sur des projets communs et partagés”, confie Fadila Laanan.

Les débuts des travaux sont prévus d’ici le second semestre 2019. Un budget de 4,5 millions d’euros a été dégagé par la Région bruxelloise.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View