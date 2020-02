Le permis d’urbanisme de l’étang du Moensberg vient d’être délivré par l’administration régionale. L’idée est de l’ouvrir aux habitants du quartier.

“Ce projet permet de développer un site naturel plus apaisé, partagé et accessible, il contribue au développement et au bien-être du quartier et de ses habitants”, se réjouit le secrétaire d’État en charge du dossier, Pascal Smet (one.brussels) à la DH.

Pour l’instant, l’endroit n’est fréquenté que par des pêcheurs et nécessitait pas mal d’aménagements et de rénovations, comme le reconnaît le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès (MR) : “Nous voulons en faire une zone verte à l’échelle du quartier Moensberg et au profit de ses habitants.”

Dans un premier temps, les travaux vont se concentrer sur la rénovation des berges de l’étang et l’aménagement de parcelles potagères. Les berges seront transformées et les pontons de bois utilisés pour la pêche seront également rénovés. Enfin, un chemin sera aménagé tout autour de l’étang.