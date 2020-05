Les entraînements sportifs vont pouvoir reprendre sous conditions dès le 18 mai

Le Conseil National de Sécurité a annoncé que les sports en extérieur pourront reprendre dès le 18 mai par groupes de 20 personnes maximum, et selon les règles de distanciation sociale.

C’est une des grandes annonces du CNS suite à la mise en place de la deuxième phase du déconfinement à partir du lundi 18 mai : les entraînements sportifs réguliers pratiqués à l’extérieur peuvent reprendre sous certaines conditions. Il faudra tout d’abord la présence d’un entraîneur ou d’un chef de groupe, les groupes ne pourront pas compter plus de 20 personnes, et les mesures sanitaires et de distanciation sociales devront être respectées. Donc, aucun contact n’est permis entre ces sportifs.

Au club de football du RSD Jette, cette reprise s’annonce déjà dans les locaux, où les jeunes ont récupéré leurs nouveaux équipements, un à un. Mais les entraînements des équipes de jeunes ne reprendront pas avant le mois d’août alors que les membres de l’équipe première reprendront bien le chemin des terrains, dès la semaine prochaine, mais sous des conditions strictes. La reprise normale du football n’est donc pas pour tout de suite.

■ Reportage de Cyprien Houdmont, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée.