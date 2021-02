Championnats de belgique d’athlétisme indoor: pas de minimum pour Camille Laus et Dylan Borlée

Crise sanitaire oblige, l’édition 2021 des Championnats de Belgique d’athlétisme en salle s’est déroulée dans des circonstances très particulières. Pas de public, test Covid à l’entrée, et seuls les coachs, quelques photographes de presse, les officiels et les athlètes, bien sûr, étaient autorisés à fouler le tartan de la piste indoor de Louvain-la-Neuve.

Mais ce qui marqua surtout les esprits samedi et qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est le faible d’athlètes sélectionnés dans les courses et les concours. Car, seuls les athlètes sous statut d’élite haut niveau ou espoirs internationaux étaient autorisés à prendre part à ces Championnats de Belgique. Ce qui créa des listes de départ inédites, avec pour certaines épreuves, un(e) seul(e) athlète à s’aligner. À l’image du 60m haies hommes où Nolan Van Cauwemberghe était le seul engagé sur l’épreuve.

Mais, malgré cette organisation particulière, le rendez-vous national était à ne pas manquer. Car il était la dernière opportunité pour se qualifier pour les Championnats d’Europe indoor, le gros objectif international hivernal de 2021. Seuls coureurs bruxellois à ne pas encore avoir réalisé le minimum sur 400m: Camille Laus, et Dylan Borlee. Et la course des Championnats de Belgique ne leur a pas réussi. Victimes tous deux de bousculades pendant leur 400m. Ils ont eu du mal à se relancer quand il le fallait. Camille court en 53.27, et Dylan en 48.64, alors que les minimas sont respectivement de 52.73 et 46.60.

Troisième Bruxelloise en action, Anne Zagré, qui elle a déjà sa qualification pour l’Euro en salle, en poche. Elle s’est rapprochée de son record personnel en finale du 60m haies, et réalise un chrono de 8.09.

■ Interviews: Laura Vandormael et David Bertrand (RTBF) – Images: RTBF – Montage: Paul Bourrièrs