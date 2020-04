Mediapark : le permis d’urbanisme délivré pour le bâtiment Frame, futur siège de BX1

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a obtenu de la part de la Région bruxelloise le permis d’urbanisme pour la construction du bâtiment Frame, futur siège de BX1 construit au cœur du mediapark.brussels, près du quartier Reyers.

Le Mediapark va pouvoir prendre forme : le SAU a reçu le permis d’urbanisme nécessaire pour la future construction du bâtiment Frame, le bâtiment-phare du futur parc des médias du quartier Reyers. Ce bâtiment, situé à l’angle du boulevard Reyers et de la rue Colonel Bourg à Schaerbeek, accueillera notamment les futurs bureaux et plateaux de BX1.

Cet immeuble de près de 10 000 m² est financé par la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Les travaux devraient ainsi débuter d’ici la fin 2020 pour permettre une installation des occupants d’ici 2023.

Ce bâtiment, réalisé par les bureaux d’architecture Baukunst (Bruxelles) et Bruther (Paris), accueillera également l’IHECS Academy, le centre de formation continue de l’IHECS, et screen.brussels.

“FRAME représente le premier jalon dans le développement d’un projet pionnier non seulement pour dynamiser l’attractivité du quartier mais aussi offrir un biotope d’entreprises, de start-ups ou d’entreprises en développement. La Région va progressivement développer dans ce nouveau quartier créatif 2.000 à 2.500 futurs nouveaux logements, des d’équipements de proximité et un parc de 8 hectares, ce qui représente au total plus de 300.000 m² à construire qui seront connectés aux quartiers limitrophes“, précise le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) par voie de communiqué.

“Compte tenu de l’intégration de divers opérateurs et de multiples fonctions et services au sein d’un même immeuble, il s’agira en outre d’une sorte de « mediapark.brussels en petit », d’une « vitrine » de mediapark.brussel”, ajoute pour sa part Gilles Delforge, directeur de la SAU, en charge du projet.

Gr.I. – Photos : Baukunst-Bruther