Mediapark : le plan pour le futur quartier définitivement approuvé par le gouvernement bruxellois

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi en deuxième et dernière lecture le Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Mediapark. Ce plan fixe les orientations du redéploiement du site Reyers, siège des télévisions RTBF et VRT, en un pôle habité dédié au secteur des médias, dont BX1.

En plus de quelques 20.000 m² d’activités médias, sont également projetés près de 1400 logements – dont une part significative de logements publics – mais aussi des commerces de proximité ainsi que des équipements d’intérêt collectifs. Un nouveau parc sera accessible au public, d’une taille de 10 hectares dont 2 hectares au moins seront réservés à la préservation de la biodiversité. Une première, selon le gouvernement bruxellois.

Avec ce projet urbain, le gouvernement bruxellois souhaite rencontrer quatre objectifs principaux :

Déployer le site Reyers comme un véritable pôle médias: le plan ambitionne de connecter ce site enclavé à son environnement urbain, à travers une programmation urbaine mixte tout en développant un pôle médias à l’échelle régionale et nationale, attractif tant pour les entreprises que les établissements d’enseignement actifs dans le secteur des médias. Les travaux de la maison des médias FRAME, qui abritera les nouveaux locaux de BX1, touchent à leur fin. Désenclaver le site pour en faire un quartier habité: l’ouverture du site permettra le développement d’une offre diversifiée en logements et la création d’espaces dédiés aux équipements et aux commerces de proximité. Le plan suggère en outre d’améliorer l’accessibilité du site par les transports publics en rendant possible l’aménagement d’une nouvelle ligne de tram. Il projette enfin de mettre en place des cheminements de mobilité active et de valoriser les parkings vélos. Aménager un espace vert public: le plan s’articule autour d’un large espace vert public. Celui-ci se composera d’une partie plus minérale et plantée d’arbres à l’ouest, une partie centrale en terrasses, et une partie boisée, le Bois Georgin, à l’est. Au niveau patrimonial, le plan ambitionne d’activer la tour Reyers, véritable marqueur visuel du site. Intégrer la biodiversité dans les projets urbains: la modification du PAD Mediapark a été l’occasion d’un travail inédit sur la biodiversité, mené en collaboration avec l’association Natuurpunt et Bruxelles Environnement alliant le développement urbain avec la préservation de la biodiversité locale, et ce grâce à une série de mesures qui accompagneront la mise en œuvre du plan. Mettre en œuvre les principes d’économie circulaire: afin d’ouvrir le site aux quartiers environnants et de les relier par des espaces publics verts et qualitatifs, les bâtiments existants sont appelés à être démolis. A cet égard, le plan porte des hautes ambitions qui s’inscrivent dans une volonté de démarche circulaire et de réemploi des matériaux.

Le site de Mediapark est situé sur la commune de Schaerbeek mais également à proximité des communes de Woluwe-Saint-Lambert et d’Evere. Ancienne propriété des entreprises publiques RTBF et VRT, le site d’environ 20 hectares a été acquis par la Région bruxelloise dans le but d’ouvrir ce bout de territoire à son environnement urbain immédiat, conformément au Plan Régional de Développement (PRDD).

“Offrir aux Bruxellois et riverains un nouveau quartier urbain complet et accessible à tous, en respectant et en renforçant la biodiversité, tout en soutenant le secteur des médias et l’industrie créative bruxelloise devient aujourd’hui possible et concret grâce à la bonne collaboration des secteurs tant privés que publics. Les nouveaux espaces verts, logements abordables et les équipements publics participeront à rendre concret le principe du droit à la ville pour tous”, s’enthousiasme le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort.