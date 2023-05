Schaerbeek : les riverains des rues Evenepoel et Lebrun se plaignent des nuisances du chantier de la VRT

La commune de Schaerbeek confirme que des nuisances ont été constatées dans les rues autour du chantier du futur siège du service public néerlandophone.

Cela fait de nombreux mois que les riverains de la rue Henri Evenepoel, de la rue Jules Lebrun et de la place des Carabiniers voient des camions défiler pour rejoindre le chantier du futur siège de la VRT. L’ensemble du quartier est actuellement en travaux, entre la rénovation des bureaux de la VRT et de la RTBF, la construction du futur siège de BX1 dans le bâtiment Frame, le tout dans le cadre de l’aménagement du nouveau quartier baptisé Mediapark, qui annonce également de nouveaux logements et équipements collectifs.

Mais selon les riverains les plus proches du siège de la VRT, ce chantier n’est pas sans conséquence. Depuis avril, plusieurs d’entre eux se plaignent du fait que ces travaux et le passage répété des camions provoquent un dépôt de boue et de poussière sur les façades, les terrasses et dans les rues. D’aucuns affirment devoir nettoyer quasiment tous les jours leur extérieur en raison de ces dépôts de poussière.

Les riverains pointent également des nuisances sonores provoquées par un chantier qui démarrerait au petit matin. Ils ajoutent que les discussions avec la VRT ne changent malheureusement pas la situation. La VRT a transmis un courrier, le 25 avril, indiquant la mise en place de plusieurs mesures pour limiter les nuisances autour du chantier. Notamment le lavage des pneus des camions et l’utilisation de camions avec bâches. Mais en mai, les riverains témoignent encore du passage de camions avec des pneus sales et/ou sans bâche permettant de retenir la boue et la poussière.

La commune de Schaerbeek a été prévenue de ces nuisances et a confirmé, dans un courrier transmis le 9 mai, qu’un contrôle avait été mené et que le chantier “n’est pas géré comme il se doit”. Des mesures ont été demandées aux gestionnaires du chantier. La commune prévient que des amendes pourraient être imposées en cas de manquement à ces demandes.

■ Reportage de Camille Paillaud, Nicolas Scheenaerts et Corinne De Beule